ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна потопила гордість Чорноморського флоту РФ: деталі операції

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 07 березня 2022 16:43
Україна потопила гордість Чорноморського флоту РФ: деталі операції Фото: Україна потопила патрульний корабель класу "Василь Биков" (kchf.ru)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові біля берегів Одеси потопили гордість Чорноморського флоту РФ-новітній патрульний корабель проекту 22160 "Василь Биков". Для цієї мети була проведена ціла спецоперація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

Повідомляється, що сьогодні підтвердилася інформація про успішну операцію Військово-Морських сил України зі знищення російського корабля. За даними видання, вчора цей ракетний корвет, які за своїм бойовим потенціалом перевищує все, чим володіє Україна, потрапив під удар морської реактивної артилерії.

Корабель затонув вже сьогодні, на даний момент інформації про долю екіпажу немає, але російські кораблі не підберуться, оскільки даний район закривають засоби ППО.

Спеціальна операція

Як стало відомо "Думській", "Биков" був потоплений в ході військово-морської операції. До цього кілька днів кораблі Чорноморського флоту РФ намагалися потопити українські легкі катери, і один з них вдалося все-таки потопити, але більшу частину екіпажу врятували.

Як виявилося, українські катери заманювали росіян на замасковану вогневу позицію однієї з артилерійських бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Одеси вдалося потопити російський корабель, але подробиці не повідомлялися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати