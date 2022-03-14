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Не все йде швидко, як хотілося. У Кремлі почали визнавати, що вторгнення пішло не за планом

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Росія, Понеділок 14 березня 2022 14:29
Не все йде швидко, як хотілося. У Кремлі почали визнавати, що вторгнення пішло не за планом Фото: у РФ почали відкрито визнавати, що вторгнення йде не за планом (facebook com mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

Близький соратник президента Росії Володимира Путіна визнав, що вторгнення в Україну йде не зовсім за планом і не так швидко, як хотілося б Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Росгвардії Віктора Золотова.

Він виступив на богослужіння на чолі з Патріархом Кирилом і сказав, що вторгнення йде не зовсім так, як би хотілося.

"Хочу сказати, що так, не все йде так швидко, як хотілося б", - заявив Золотов.

Він додав, що крок за кроком РФ йде до своєї мети та впевнений, що перемога буде за ними.

Варто відзначити, що Золотов – впливовий представник силових структур у РФ. Раніше він відповідав за особисту безпеку Путіна, а зараз очолює Росгвардію.

А ще його коментарі про те, що просування Росії в Україні йде не планом, сильно відрізняються від того, що розповідає міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За оцінкою Шойгу і за його доповідями Путіну, "все йде за планом".

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна знає про всі плани Росії, війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу.

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