Не все йде швидко, як хотілося. У Кремлі почали визнавати, що вторгнення пішло не за планом
Близький соратник президента Росії Володимира Путіна визнав, що вторгнення в Україну йде не зовсім за планом і не так швидко, як хотілося б Кремлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Росгвардії Віктора Золотова.
Він виступив на богослужіння на чолі з Патріархом Кирилом і сказав, що вторгнення йде не зовсім так, як би хотілося.
"Хочу сказати, що так, не все йде так швидко, як хотілося б", - заявив Золотов.
Він додав, що крок за кроком РФ йде до своєї мети та впевнений, що перемога буде за ними.
Варто відзначити, що Золотов – впливовий представник силових структур у РФ. Раніше він відповідав за особисту безпеку Путіна, а зараз очолює Росгвардію.
А ще його коментарі про те, що просування Росії в Україні йде не планом, сильно відрізняються від того, що розповідає міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
За оцінкою Шойгу і за його доповідями Путіну, "все йде за планом".
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна знає про всі плани Росії, війну хочуть продовжувати тільки Путін і Шойгу.
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