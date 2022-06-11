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Ворог обстріляв Криворізький район. Є поранені, один населений пункт без комунікацій

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Київ, Субота 11 червня 2022 08:20
Ворог обстріляв Криворізький район. Є поранені, один населений пункт без комунікацій Ворог обстріляв Криворізький район (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ у Криворізькому районі вночі обстріляли Зеленодольську та Широківську громади. Удари наносилися ствольною артилерією і "Ураганами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

В результаті обстрілу дві людини поранені, вони знаходяться в лікарні. Осколками пошкоджені будинки, старостат, а також Будинок культури. Село Велика Костромка Криворізького району тимчасово залишилося без світла і газу.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив про ліквідацію ще двох російських генералів під Херсоном.

Крім того, за його словами, вперше підтверджено перебування сирійських найманців, які воюють на боці Росії. Арестович зазначив, що артилерія знищила їх базу в Херсонській області, в результаті близько 200 убитих.

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