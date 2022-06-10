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В Україні вперше підтвердили присутність арабських найманців на боці Росії

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Чкалове, П'ятниця 10 червня 2022 22:29
В Україні вперше підтвердили присутність арабських найманців на боці Росії Фото: Росія привезла арабських найманців в Україну (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Російська армія задіяла у війні проти України найманців з арабських країн, ймовірно Сирії.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Фейгін.Live".

"Населений пункт Чкалове, Херсонська область. Перше підтверджене наявність арабських найманців в Україні, ймовірно, сирійці", - повідомив Арестович.

За його словами, арабські найманці потрапили під вогонь української артилерії, зазнавши значних непоправних втрат.

"Точне влучення української артилерії, понад двісті вбитих, за найскромнішими оцінками", - зазначив він.

Нагадаємо, українська розвідка розповідала, що Росія обманом вербує найманців для війни в Україні, зокрема, наймаючи людей нібито в охоронні компанії.

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