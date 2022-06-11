Враг обстрелял Криворожский район. Есть раненые, один населенный пункт без коммуникаций

Войска РФ в Криворожском районе ночью обстреляли Зеленодольскую и Широковскую громады. Удары наносились ствольной артилерией и "Ураганами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрелов два человека ранены, они находятся в больнице. Осколками повреждены дома, старостат, а также дом культуры. Село Большая Костромка Криворожского района временно осталось без света и газа.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о ликвидации еще двух российских генералов под Херсоном.

Кроме того, по его словам, впервые подтверждено пребывание сирийских наемников, которые воюют на стороне России. Арестович отметил, что артиллерия уничтожила их базу в Херсонской области, в результате около 200 убитых.

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