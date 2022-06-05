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Ворог гатить по Донецькій області: за добу регіон отримав 15 ударів по 13 містам та селам (фото, відео)

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Донбас, Неділя 05 червня 2022 14:33
Ворог гатить по Донецькій області: за добу регіон отримав 15 ударів по 13 містам та селам (фото, відео) Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок, 5 червня, окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області та завдали 15 ударів з "Градів", "Смерчів" та "Точки-У". Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

"Російські війська били по населених пунктах - Бахмут, Авдіївка, Святогірськ, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка, Новоселівка 1, Первомайське, Гостре, Нетайлове, Хрестище, Времівка", - йдеться в повідомленні.

Як додають в поліції, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, комунальне підприємство, дитячий табір, завод, дві релігійні споруди.

Також поліцейські показали відео наслідків ракетного обстрілу російськими окупантами міста Дружківка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу.

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