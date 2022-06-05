Ворог гатить по Донецькій області: за добу регіон отримав 15 ударів по 13 містам та селам (фото, відео)

На ранок, 5 червня, окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області та завдали 15 ударів з "Градів", "Смерчів" та "Точки-У". Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію .

Як додають в поліції, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, комунальне підприємство, дитячий табір, завод, дві релігійні споруди.

"Російські війська били по населених пунктах - Бахмут, Авдіївка, Святогірськ, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка, Новоселівка 1, Первомайське, Гостре, Нетайлове, Хрестище, Времівка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу.

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