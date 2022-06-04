ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі

Новость на русском →
Субота 04 червня 2022 21:33
Арестович назвав причину активізації російської авіації на Донбасі Фото: радник голови ОП Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів в Донецькій та Луганській областях через провал наземного наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Якщо запрацювали точково і запрацювала авіація, то це означає, що вони уперлися і не просто так, а тому що Україна підтягла резерви. Вони били по містам, які є вузлами, через які йдуть резерви. І пішла робота по передньому краю", - розповів Арестович.

За його словами, така активізація повітряних атак спостерігається через те, що загарбники просто не можуть прорвати позиції ЗСУ та зірвати постачання за допомогою наземного наступу.

"Якщо подивитися динаміку, то вони зупинилися всюди, крім Сєверодонецька та Лимана", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що Росія завдала низки авіаційних атак по населених пунктах Донецької та Луганської областей. Зокрема, від авіаударів РФ постраждали Слов'янськ та Соледар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас Донецька область Офіс президента Олексій Арестович Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні