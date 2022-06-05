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Враг бьет по Донецкой области: за сутки регион получил 15 ударов по 13 городам и селам (фото, видео)

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Донбасс, Воскресенье 05 июня 2022 14:33
Враг бьет по Донецкой области: за сутки регион получил 15 ударов по 13 городам и селам (фото, видео) Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

На утро, 5 июня, оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области и нанесли 15 ударов с "Градов", "Смерчей" и "Точки-У". Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

"Российские войска били по населенным пунктам - Бахмут, Авдеевка, Святогорск, Константиновка, Соледар, Краматорск, Дружковка, Новоселовка-1, Первомайское, Острое, Нетайлово, Хрестище, Времивка", - говорится в сообщении.

Как добавляют в полиции, повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки, коммунальное предприятие, детский лагерь, завод, два религиозных сооружения.

Также полицейские показали видео последствий ракетных обстрелов российскими оккупантами города Дружковка.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса "Точка-У".

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Россия увеличила количество воздушных атак по ключевым украинским узлам поставки резервов на Донбассе из-за провала наземного наступления.

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