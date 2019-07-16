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Ассанж впливав на вибори США з еквадорського посольства, - CNN

Новини » В світі    16.07.2019 - 15:30
Ассанж впливав на вибори США з еквадорського посольства, - CNN
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Це випливає зі звітів, зібраних приватною іспанською компанією UC Global для еквадорського уряду

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж під час семирічного перебування в посольстві Еквадору в Лондоні зміг вплинути на вибори США в 2016 році. Про це повідомляє CNN.

Зі звітів, зібраних приватною іспанською компанією UC Global для еквадорського уряду, слідує, що з 2012-го по 2019 роки Ассанж зустрічався "з хакерами світового рівня і російськими хакерами". Крім цього, за кілька тижнів до того, як представники WikiLeaks отримали від російських діячів компромат на кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, засновник організації "придбав нове потужне обчислювальне і мережне устаткування для полегшення передачі даних", кажуть в UC Global.

Також в цей період Ассанж зустрічався з "росіянами і іншими людьми, пов'язаними з Кремлем", пишуть розслідувачі. Серед них, за даними UC Global, була громадянка Росії Яна Максимова. До Ассанжа вона приходила двічі. Будь-якої іншої інформації про неї іспанській компанії отримати не вдалося.

У червні 2016 року, говориться в одному із звітів, засновник WikiLeaks провів п'ять зустрічей з відповідальними співробітниками російського телеканалу RT (протягом декількох місяців в 2012 році Ассанж вів там телевізійне шоу). Американські спецслужби пізніше прийшли до висновку, що RT "активно співпрацював з WikiLeaks" і відігравав значну роль у спроби Росії вплинути на вибори 2016 року і допомогти перемогти нинішньому президенту Дональду Трампу.

Таким чином, робить висновок CNN, посольство Еквадору в Лондоні було перетворене "в командний пункт за втручання у вибори". Звідти ж, за інформацією іспанських розслідувачів, Ассанж координував пошук і публікацію викривальних витоків, які вийшли напередодні американських виборів 2016 року. Серед них публікація персональних даних та особистих листів задіяних у кампанії демократів, наприклад, голови штабу Клінтон Джона Подеста і лідера фракції меншості в палаті представників Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде виданий жодній країні, в якій діє смертна кара.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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Новини України Джулиан Ассанж
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