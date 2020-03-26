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Лікарів будуть відправляти на самоізоляцію після роботи з зараженими Covid-19, - Тернопільська ОДА

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 14:28
Лікарів будуть відправляти на самоізоляцію після роботи з зараженими Covid-19, - Тернопільська ОДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Із збільшенням кількості хворих на реалізацію такої формули може не вистачити медиків

У Тернопільській області для зменшення захворюваності коронавірусом серед медиків вирішили після роботи з інфікованими COVID-19 людьми відправляти лікарів на 14-денну самоізоляцію. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Богайчук зазначив, що зі збільшенням кількості хворих на реалізацію такої формули може не вистачити медиків, тому задіють лікарів-інтернів, які проходили інтернатуру протягом трьох років, волонтерів, працівників медуніверситету.

"Частина медиків з Монастириської лікарні йдуть на самоізоляцію, решту залишаться на стаціонарі у районній лікарні. Основне зараз перервати коронавіруснуй ланцюжок, - Володимир Богайчук.

За його даними, з шести хворих коронавірусом медиків поки тільки один підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Стан інших медпрацівників лікарні стабільний. Він визнав, що лікарям не вистачало засобів медичного захисту.

Нагадаємо, в Харківській області розшукують 10 осіб, які порушили умови самоізоляції і контактовали з зараженим коронавірусом.

Також у Вінницькій області зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом, в місті Вінниця та місті Ладижин. Також у Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося ще 5 чоловік.

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