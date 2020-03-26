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Коронавірус в Харківській області: розшукують 10 людей, які втекли з самоізоляції

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 13:28
Коронавірус в Харківській області: розшукують 10 людей, які втекли з самоізоляції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про людей, які повернулись з-за кордону і контактували з зараженим Covid-19

В Харківській області розшукують 10 осіб, які порушили умови самоізоляції та контактували з хворим на коронавірус. Про це заявила головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота, передє UA.Харків.

Махота зазначила, що мова йде про людей, які повернули з-за кордону і підписали інформаційні згоди на обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

"Є багато несвідомих громадян. З 211 осіб, які підлягають оформленню інформаційних згод на самоізоляцію, 10 людей зараз перебувають у розшуку. Ми співпрацюємо з Національною поліцією. Вони допомагають нам розшукати громадян, які повинні знаходитися в самоізоляції", - розповіла Махота.

Вона додала, що четверо з них контактували з зараженим на Covid-19.

Нагадаємо, у Вінницькій області зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом, в місті Вінниця та місті Ладижин. Також у Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося ще 5 чоловік.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві зросла кількість заражених коронавірусом до 40.

РБК-Україна писало, що Covid-19 зафіксований вже в 15 областях і Києві, заразилися 156 людей і досліджуються 37 підозр.

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