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Врачей будут отправлять на самоизоляцию после работы с зараженными Covid-19, - Тернопольская ОГА

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 14:28
Врачей будут отправлять на самоизоляцию после работы с зараженными Covid-19, - Тернопольская ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков

В Тернопольской области для уменьшения заболеваемости коронавирусом среди медиков решили после работы с инфицированными COVID-19 отправлять врачей на 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук на брифинге, передает кореспондент РБК-Украина.

Богайчук отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков, поэтому задействуют врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета.

"Часть медиков из Монастыриской больницы идут на самоизоляцию, остальные останутся в стационаре в районной больнице. Основное сейчас прервать коронавируснуй цепочку, - Владимир Богайчук.

По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное. Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты.

Напомним, в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактовали с зараженным коронавирусом.

Также в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом, в городе Винница и городе Ладыжин. Также во Львовской области из подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек.

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