У Вінницькій області зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом у Вінницькій області заразились ще дві людини

У Вінницькій області зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом, у місті Вінниця та місті Ладижин. Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, у Вінницькій області вже три випадки зараження Covid-19.

"Маємо ще два випадки, підтверджені лабораторним центром: 1 в м. Вінниця та 1 в м. Ладижин. Пацієнти під контролем медиків, які надають симптоматичне лікування. Відпрацьовуються усі контакти. Епідеміологи працюють", - написав Скальський.

Нагадаємо, Covid-19 зафіксовано вже в 15 областях і Києві, зафіксовано 156 заражень та досліджуються 37 підозр. Зокрема, у Тернопільські - 15 випадків зараження, у Івано-Франківській - 16, у Київській - 24, у Чернівецькій - 42 випадки зараження і у Києві - 34 випадків.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві зросла кількість заражених коронавірусом до 40.

Зокрема, заразився коронавірусом військовий, якому 70 років. Його госпіталізували до військового шпиталю.

Також раніше у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.