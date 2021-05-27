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Закон для завершення земельної реформи набув чинності: що він передбачає

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Україна, Четвер 27 травня 2021 07:46
Закон для завершення земельної реформи набув чинності: що він передбачає Фото: закон про передачу земель ОТГ набрав чинності (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення, проте ряд його норм введуть у дію через три, шість місяців і рік після опублікування.

Закон дозволив передавати землі державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Органи місцевого самоврядування отримали повноваження змінювати цільове призначення приватних земділянок і затверджувати плани детального планування території за межами населених пунктів. Громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду. Вся виручка піде до місцевих бюджетів.

Зміна цільового призначення відбувається з ініціативи власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмова Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду можна буде оскаржити в суді.

У Головному юридичному управлінні парламенту підкреслювали, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок. Це фактично призводить до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам набувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".

Нагадаємо, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба". Парламентарії почали його розгляд 16 березня і пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада минулого року ВР схвалила цей закон за основу.

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