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Провайдерів хочуть зобов'язати розкривати дані користувачів правоохоронцям

Київ, Середа 09 вересня 2020 15:01
Провайдерів хочуть зобов'язати розкривати дані користувачів правоохоронцям
Фото: інтернет-сервер (seonews.com)
Автор: РБК-Україна

У Верховну раду подано законопроект, який передбачає полегшення правоохоронним органам доступу до персональних даних інтернет-користувачів.

Проект закону №4004 "Про внесення змін в Кримінально-процесуальний кодекс для підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів" розміщений на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зобов'язання інтернет-провайдерів встановити за свій рахунок обладнання, необхідне для проведення розшукових дій і надає правоохоронним органам доступ до інформації про абонента, маршрути передачі інтернет-послуг, їх тривалості і змісту.

Провайдери повинні сприяти проведенню слідчих заходів та недопущенню їх розголошення.

Також автори законопроекту хочуть доповнити перелік процесуальних джерел доказів електронними файлами. Серед них зазначені текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео - і звукозапису, віртуальні активи, сайти, текстові, мультимедійні та звукові повідомлення, метадані та бази даних.

Раніше у Верховній раді комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував депутатам прийняти закон "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Також депутатам рекомендують обмежити боржників з оплати житлово-комунальних послуг виїзд за кордон.

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