Раді рекомендують передбачити українцям компенсації за затримку пенсій і зарплат

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді України рекомендують передбачити для українців компенсації у разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. Відповідну рекомендацію дав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", - зазначено в повідомленні.

Цей проект розширює перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація. У такі виплати пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

У законі прописані і джерела таких виплат. Але в пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, в липні даний проект закону підтримав Кабінет міністрів і направив його в ВР.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня КМУ схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.