До ВР внесено другий законопроект про створення бюро військової юстиції

Текст проекту-альтернативи досі не оприлюднено на сайті парламенту

Наприкінці минулого сесійного тижня у Верховній Раді Україні зареєстровано вже другий законопроект, який передбачає створення державного бюро військової юстиції в Україні. Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету з питань нацбезпеки, народний депутат Іван Вінник.

"25 травня до парламенту було внесено законопроект "Про додаткові заходи правового забезпечення інтересів держави у сфері оборони і нацбезпеки", який є альтернативою до проекту закону "Про державне бюро військової юстиції". Він відрізняється від робочого основного проекту, адже той внесли наші колеги ще недосконалим. Текст допрацьованого документу ми розробляли впродовж двох або навіть трьох років. Тому комітет буде безумовно наполягати на прийнятті альтернативного", - пояснив Вінник.

Нардеп відзначив, що в проекті-альтернативі більш детально прописується створення нового правоохоронного органу в Україні – Держбюро Військової юстиції.

"Це базовий законопроект, яким створюється новий інститут в Україні. Головна суть законопроекту в тому, що ми пропонуємо створити систему органів військової юстиції, яка обєднає в собі органи розслідування, органи нагляду та органи прийняття рішення – тобто судову гілку влади. Суть в тому, що приймати рішення по кримінальним провадженням (стосовно військових, – ред.) мають судді, які розуміють сутність військової служби. Адже не може цивільний судддя приймати рішення по військовслужбовцям", - додав депутат.

Так, наразі, текст проекту - альтернативи досі не оприлюднено на сайті парламенту.

"Це складний, базовий системний законопроект. Його ще пояснювати всім фракціям, в чому сутність", - додав Вінник.

Зазначимо, законопроект "Про державне бюро військової юстиції" № 8387 було зареєстровано у Раді 21 травня 2018.

Нагадаємо, Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос пропонує створити Державне бюро військової юстиції (ГБВЮ).