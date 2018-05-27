В ВР внесен второй законопроект о создании бюро военной юстиции

Текст проекта-альтернативы до сих пор не обнародован на сайте парламента

Вконце прошлой сессионной недели в Верховной Раде Украины зарегистрирован уже второй законопроект, который предусматривает создание государственного бюро военной юстиции в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, народный депутат Иван Винник.

"25 мая в парламент был внесен законопроект "О дополнительных мерах правового обеспечения интересов государства в сфере обороны и нацбезопасности", который является альтернативой проекта закона "О государственном бюро военной юстиции". Он отличается от основного рабочего проекта, ведь тот внесли наши коллеги еще несовершенным. Текст доработанного документа мы разрабатывали в течение двух или даже трех лет. Поэтому комитет будет безусловно настаивать на принятии альтернативного", - пояснил Винник.

Нардеп отметил, что в проекте-альтернативе более детально прописывается создание нового правоохранительного органа в Украине – Госбюро Военной юстиции.

"Это базовый законопроект, которым создается новый институт в Украине. Главная суть законопроекта в том, что мы предлагаем создать систему органов военной юстиции, которая объединит в себе органы расследования, органы надзора и органы для принятия решения – то есть судебную ветвь власти. Суть в том, что принимать решения по уголовным производством (в отношении военных, – ред.) имеют судьи, которые понимают сущность военной службы. Ведь не может гражданский судддя принимать решения по военнослужащим", - добавил депутат.

Так, в настоящее время, текст проекта - альтернативы до сих пор не обнародован на сайте парламента.

"Это сложный, базовый системный законопроект. Его еще объяснять всем фракциям, в чем суть", - добавил Винник.

Отметим, законопроект "О государственном бюро военной юстиции" № 8387 был зарегистрирован в Раде 21 мая 2018.

Напомним, Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предлагает создать Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ).