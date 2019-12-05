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Рада хоче передбачити перерахунок грошового забезпечення сім’ям полонених військових

Новини » Політика     05.12.2019 - 17:30
Рада хоче передбачити перерахунок грошового забезпечення сім’ям полонених військових
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Проект закону підтримали 319 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 319 нардепів. Парламентарі також схвалили скорочену процедуру підготовки документу до другого читання.

Документом пропонується встановлення правових підстав для проведення перерахунку грошового забезпечення сім’ям тих військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

Проектом визначається, що до учасників бойових відносяться члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями.

При цьому передбачається, що порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Верховна рада VIII скликання у 2016 році підтримала за основу та в цілому законопроект №4878 "Про внесення змін до статті 9 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення)". Тоді документ підтримали 237 парламентарів.

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