ВР створила ТСК з розслідування зміни власників телеканалів

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи прийняли за основу і в цілому проект постанови №2152 "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". У цілому за проект проголосували 278 нардепів.

Серед основних завдань ТСК:

проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел виплати та надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна", ZIK.

провести дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів;

проведення дослідження щодо частки на інформаційному ринку, яка належить даним телеканалам.

проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження окремими українськими телеканалами ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.

проведення розслідування щодо здійснення інформаційними телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗСУ та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загроз інформаційній безпеці України.

надання пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформаційного простору України;

у випадку встановлення достатніх підстав, ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував створення даної ТСК у Раді на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, за словами президента Володимира Зеленського, питання ліцензії телеканалу "112 Україна" буде вирішувати новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Раніше Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У Раді повідомили, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.