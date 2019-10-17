ВР створила ТСК з розслідування зміни власників телеканалів

ТСК також створили для протидії інформаційному впливу РФ
Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.
Нардепи прийняли за основу і в цілому проект постанови №2152 "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації". У цілому за проект проголосували 278 нардепів.
Серед основних завдань ТСК:
- проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел виплати та надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна", ZIK.
- провести дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів;
- проведення дослідження щодо частки на інформаційному ринку, яка належить даним телеканалам.
- проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження окремими українськими телеканалами ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам нацбезпеки, оборони та територіальної цілісності України.
- проведення розслідування щодо здійснення інформаційними телеканалами спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗСУ та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні та інших проявів загроз інформаційній безпеці України.
- надання пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформаційного простору України;
- у випадку встановлення достатніх підстав, ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував створення даної ТСК у Раді на цьому тижні.
Як писало РБК-Україна, за словами президента Володимира Зеленського, питання ліцензії телеканалу "112 Україна" буде вирішувати новий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Раніше Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". У Раді повідомили, що телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.