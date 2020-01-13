ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня

Новини » Політика     13.01.2020 - 12:14
Рада розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР має розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до КСУ

Верховна рада України розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня. Про це заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ВР має розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.

"Питання, що безпосередньо стосується плану на цей тиждень. Я особливо хотів би звернути увагу на деякі питання, які були ініційовані президентом України, були визначені ним як невідкладні - це внесені зміни до КУ щодо децентралізації. Законопроект №2098. Ми його ставимо на цей тиждень. Є пропозиція підтримати його і направити до КСУ", - заявив Стефанчук.

За його словами, окрім цього Рада цього тижня розгляне два законопроекти, які вже отримали висновки КСУ.

"Окрім цього, з тих законопроектів, які вже повернулись з Конституційного суду, є пропозиція розглянути два законопроекти вже в першому читанні. Це 1013 і 1028. Окрім цього, у нас буде великий блок, пов'язаний із забезпеченням військовослужбовців і питань, які пов'язані з державним бюджетом - запуском програми кредитувань для підприємців", - додав перший замглави Ради.

Нагадаємо, в кінці грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою України. Так, законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

На сайті ВР опублікований текст законопроекту про працю На сайті Ради оприлюднений законопроект про землю до другого читання
Новини України Конституционный суд УкраиныдецентралізаціяВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся