Рада розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР має розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до КСУ

Верховна рада України розгляне зміни до Конституції у частині децентралізації цього тижня. Про це заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ВР має розглянути направлення відповідного законопроекту №2098 на розгляд до Конституційного суду.

"Питання, що безпосередньо стосується плану на цей тиждень. Я особливо хотів би звернути увагу на деякі питання, які були ініційовані президентом України, були визначені ним як невідкладні - це внесені зміни до КУ щодо децентралізації. Законопроект №2098. Ми його ставимо на цей тиждень. Є пропозиція підтримати його і направити до КСУ", - заявив Стефанчук.

За його словами, окрім цього Рада цього тижня розгляне два законопроекти, які вже отримали висновки КСУ.

"Окрім цього, з тих законопроектів, які вже повернулись з Конституційного суду, є пропозиція розглянути два законопроекти вже в першому читанні. Це 1013 і 1028. Окрім цього, у нас буде великий блок, пов'язаний із забезпеченням військовослужбовців і питань, які пов'язані з державним бюджетом - запуском програми кредитувань для підприємців", - додав перший замглави Ради.

Нагадаємо, в кінці грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою України. Так, законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.