ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР рекомендують передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді

Новини » Політика    11.10.2019 - 13:04
ВР рекомендують передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Кошти пропонують передбачити у проекті бюджету-2020

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді у державному бюджеті на 2020 рік. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет з питань молоді і спорту провів круглий стіл на тему "Шляхи вдосконалення державної молодіжної політики".

"Рекомендовано Верховній раді України при опрацюванні проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік, №2000, передбачити фінансування бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" обсягом 0,5 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що ВР може розглянути державний бюджет на 2020 рік в першому читанні 18 жовтня. Разумков зазначив, що бюджетний комітет до 15 жовтня має опрацювати пропозиції депутатів ВР до бюджету-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР 8 скликання з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував парламенту в державному бюджеті на 2019 рік передбачити 500 млн гривень на витрати на житлові кредити для молоді.

При цьому комітет ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендував передбачити видатки на держкредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на житло в розмірі 1 млрд гривень.

Зеленський пообіцяв, що фінансування ОП не буде збільшено в бюджеті-2020 У Раді назвали дату розгляду бюджету-2020 у першому читанні
Новини України кредитжильеБюджет 2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся