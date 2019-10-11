ВР рекомендують передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Кошти пропонують передбачити у проекті бюджету-2020

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді передбачити 0,5 млрд гривень на житлові кредити для молоді у державному бюджеті на 2020 рік. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, комітет з питань молоді і спорту провів круглий стіл на тему "Шляхи вдосконалення державної молодіжної політики".

"Рекомендовано Верховній раді України при опрацюванні проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік, №2000, передбачити фінансування бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" обсягом 0,5 млрд грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що ВР може розглянути державний бюджет на 2020 рік в першому читанні 18 жовтня. Разумков зазначив, що бюджетний комітет до 15 жовтня має опрацювати пропозиції депутатів ВР до бюджету-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР 8 скликання з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував парламенту в державному бюджеті на 2019 рік передбачити 500 млн гривень на витрати на житлові кредити для молоді.

При цьому комітет ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендував передбачити видатки на держкредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на житло в розмірі 1 млрд гривень.