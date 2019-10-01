ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді назвали дату розгляду бюджету-2020 у першому читанні

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:25
У Раді назвали дату розгляду бюджету-2020 у першому читанні
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

До 15 жовтня бюджетний комітет має опрацювати пропозиції нардепів до проекту бюджету

Верховна рада може розглянути державний бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня. Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що бюджетний комітет до 15 жовтня має опрацювати пропозиції депутатів ВР до бюджету-2020.

"20 вересня було представлено проект державного бюджету. Я хотів би нагадати народним депутатам, що свої пропозиції потрібно внести до 1 жовтня. А бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. У першому читанні законопроект "Про державний бюджет на 2020 рік" буде винесений для розгляду ВРУ орієнтовно 18 жовтня 2019 року", - заявив спікер.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" з урахуванням пропозицій.

Варто відзначити, комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування також надав свої пропозиції до проекту закону і рекомендував збільшити витрати бюджету на майже 15 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу.

За словами першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді схвалити бюджет-2020 за основу Комітет Ради рекомендує збільшити видатки бюджету-2020 на майже 15 млрд гривень
Новини України Дмитро РазумковБюджет 2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся