У Раді назвали дату розгляду бюджету-2020 у першому читанні

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

До 15 жовтня бюджетний комітет має опрацювати пропозиції нардепів до проекту бюджету

Верховна рада може розглянути державний бюджет на 2020 рік у першому читанні 18 жовтня. Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що бюджетний комітет до 15 жовтня має опрацювати пропозиції депутатів ВР до бюджету-2020.

"20 вересня було представлено проект державного бюджету. Я хотів би нагадати народним депутатам, що свої пропозиції потрібно внести до 1 жовтня. А бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. У першому читанні законопроект "Про державний бюджет на 2020 рік" буде винесений для розгляду ВРУ орієнтовно 18 жовтня 2019 року", - заявив спікер.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" з урахуванням пропозицій.

Варто відзначити, комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування також надав свої пропозиції до проекту закону і рекомендував збільшити витрати бюджету на майже 15 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу.

За словами першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік".