ВР рекомендують доопрацювати закон про заборону участі України в розподілі мігрантів

Верховній раді рекомендують доопрацювати закон про заборону участі України в розподілі мігрантів, що відбувається у країнах-членах Євросоюзу. Таке рішення ухвалив комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №2397 про внесення змін до ЗУ "Про національну безпеку України".

"Члени комітету, обговоривши законопроект №2397, наголосили на необхідності його доопрацювати. Рішення з цього питання буде надіслано до комітету, визначеного головним з його опрацювання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Житомирській області викрили діяльність угруповання, що займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

Група осіб створила кілька фіктивних фірм, які не здійснювали жодної діяльності, а були прикриттям для незаконного в'їзду та легалізації мігрантів.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році було виявлено 627,9 тисячі осіб, які нелегально перебували у країнах Європейського союзу. Найвищі показники були зареєстровані для громадян Марокко (41,5 тисяч), України (41,3 тисячі) та Сирії (40,2 тисячі).