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В Україні угруповання займалося нелегальним ввозом мігрантів з Азії

Житомирська область, Середа 21 жовтня 2020 18:17
В Україні угруповання займалося нелегальним ввозом мігрантів з Азії
Фото: вилучення під час затримання злочинця (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Житомирській області викрили діяльність угруповання, що займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Група осіб створила кілька фіктивних фірм, які не здійснювали жодної діяльності. Вони служили прикриттям для незаконного в'їзду та легалізації вихідців з країн Західної Азії з використанням підроблених документів.

Зловмисники надавали послуги з міграції та легалізації іноземців в Україні за суму від 3 до 20 тисяч доларів в залежності від комплекту підроблених документів.

Сьогодні СБУ затримала в Житомирі одного з учасників угруповання під час отримання грошей за допомогу у в'їзді в Україну. Під час обшуку у нього вилучили багато доказів діяльності.

Слідство триває за ч.3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон України) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів гривень під час будівництва доріг. Харківське державне підприємство розірвало договори з комерційною фірмою, яка пропонувала свої послуги.

Також слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України повідомили про підозру посадовій особі ФСБ РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військовослужбовців до держзраді.

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