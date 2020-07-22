У ЄС назвали кількість нелегалів з України

Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці перебувають серед лідерів за кількістю відмов у в'їзді і за кількістю нелегалів до ЄС

У 2019 році було виявлено 627,9 тисяч осіб, які нелегально перебували в країнах Європейського союзу. Найвищі показники були зареєстровані для громадян Марокко (41,5 тисяч), України (41,3 тисяч) та Сирії (40,2 тисяч).

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, в 2019 році країни ЄС наказали покинути свою територію 491,2 тисячам громадян країн, що не входять в ЄС. Найбільша кількість людей, яким було наказано покинути територію країн-членів ЄС, складали українці (37,1 тисяч), марокканці (34,8 тисяч) та албанці (30,9 тисяч).

Також в 2019 році за межі ЄС було виселено 142,3 тисяч громадян, які не є громадянами ЄС. Українці (27,2 тисяч) очолили список громадян, що не входять в ЄС, які повернулися в країни. За ними слідують албанці (15,4 тисяч), марокканці (10,2 тисяч) та грузини (8,6 тисяч).

Крім того, 2019 році 717,6 тисячам громадян країн, що не входять в ЄС, було відмовлено у в'їзді в ЄС на одній з його зовнішніх кордонів. Найбільша кількість громадян, яким закрили в'їзд, були з Марокко (489,9 тисяч), за якими слідують громадяни України (66,5 тисяч) та Албанії (22,8 тисяч).

Нагадаємо, в НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

НБУ в квітні на основі прогнозу економічного розвитку країн - реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.