ВР рекомендуют доработать закон о запрете участия Украины в распределении мигрантов

Верховной раде рекомендуют доработать закон о запрете участия Украины в распределении мигрантов, происходящем в странах-членах Евросоюза. Такое решение принял комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №2397 о внесении изменений в ЗУ "О национальной безопасности Украины".

"Члены комитета, обсудив законопроект №2397, подчеркнули необходимость его доработать. Решение по этому вопросу будет отправлено в комитет, определенный главным по его наработке", - указано в сообщении.

Напомним, в конце октября в Житомирской области разоблачили деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

Группа лиц создала несколько фиктивных фирм, которые не совершали никакой деятельности, а были прикрытием для незаконного въезда и легализации мигрантов.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году было выявлено 627,9 тысячи лиц, которые нелегально находились в странах Европейского союза. Самые высокие показатели были зарегистрированы для граждан Марокко (41500), Украины (41,3 тысячи) и Сирии (40,2 тысячи).