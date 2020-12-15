Рада хоче реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення: що зміниться

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Народні депутати підтримали за основу законопроект №4107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За нього проголосували 269 нардепів.

Документ урегульовує подання кандидатур на посаду члена Національної ради. Для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) відомства пропонують створювати конкурсну комісію. Вона обговорюватиме запропоновані кандидатури і вноситиме на розгляд президенту відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

У законі прописаний чіткий та прозорий перелік вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Нацради.

Документ встановлює чіткий та прозорий перелік вимог до громадських об’єднань та творчих спілок, які можуть бути суб’єктами подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

Унормовуються і підстави дострокового припинення повноважень члена ради.

У законі пропонують механізм проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

Оклади членів Національної ради встановлюються на рівні 33 прожиткових мінімумів.

Проектом усувається колізія щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Раді рекомендують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити законопроект №4188 за основу.