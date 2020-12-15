ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада хоче реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення: що зміниться

Україна, Вівторок 15 грудня 2020 10:56
Рада хоче реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення: що зміниться
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Народні депутати підтримали за основу законопроект №4107.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За нього проголосували 269 нардепів.

Документ урегульовує подання кандидатур на посаду члена Національної ради. Для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) відомства пропонують створювати конкурсну комісію. Вона обговорюватиме запропоновані кандидатури і вноситиме на розгляд президенту відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

У законі прописаний чіткий та прозорий перелік вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Нацради.

Документ встановлює чіткий та прозорий перелік вимог до громадських об’єднань та творчих спілок, які можуть бути суб’єктами подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

Унормовуються і підстави дострокового припинення повноважень члена ради.

У законі пропонують механізм проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

Оклади членів Національної ради встановлюються на рівні 33 прожиткових мінімумів.

Проектом усувається колізія щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Раді рекомендують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити законопроект №4188 за основу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика реформиВерховна РадаНацрада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся