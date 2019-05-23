Аваков і Луценко не прийшли на засідання ТСК з розслідування справи Гандзюк

Фото: Арсен Аваков та Юрій Луценко (Уніан)

На засіданні був присутній батько Катерини Віктор Гандзюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк. Про це на початку засідання заявив голова ТСК Борислав Береза, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні було "вже останнє або передостаннє" таке засідання. Береза зазначив, що на засідання були запрошені Луценко і Аваков. Проте, вони на засідання не з'явилися. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прийшов на засідання, але згодом пішов, залишивши на ТСК свого заступника Віталія Невгада. Також на засіданні був присутній батько Катерини Віктор Гандзюк.

"Порошенко і Луценко в особистих розмовах обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і покарані. Порошенко і Луценко особисто обіцяли мені, що Мангер буде за ґратами. Зараз Мангер не за ґратами, зараз іншим замовникам навіть не оголошено підозру", - сказав він.

Береза після підсумкового засідання заявив, що ТСК рекомендуватиме ГПУ і стороні захисту звернутися в Госбюро розслідувань для оцінки дій правоохоронців у справі Гандзюк.

"Ми будемо рекомендувати стороні захисту і ГПУ звернутися після закінчення розслідування в ДБР, щоб ДБР дало оцінку всіх дій або бездіяльності всіх правоохоронних органів, які брали участь в цьому розслідуванні", - сказав Береза.

Нагадаємо, справу щодо заподіяння тяжкого тілесного ушкодження херсонської активістці Катерини Гандзюк передали в Покровський районний суд Дніпропетровської області.

Крім цього додамо, що раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення ).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуком. Також прокуратура змінила підозра вірогідним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.