Рада ухвалила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У проекті постанови передбачене припинення повноважень ТСК

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №10397 "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів". Про це заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ після кількох невдалих спроб підтримали 227 нардепів.

"227 - звіт прийнято", - заявив Парубій.

"Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії. Опублікувати звіт Тимчасової слідчої комісії у газеті "Голос України", - сказано у тексті постанови.

Так, голова ТСК Борислав Береза заявив, що робота правоохоронних органів з розслідування нападів на активістів є незадовільною.

"ТСК виявлені факти неодноразового закриття кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських активістів. Це має системний характер. Комісія звертає увагу на необхідність активізації зусиль правоохоронних органів для повного розслідування", - заявив Береза.

Як писало РБК-Україна, ТСК по контролю над розслідуванням нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів подала свій звіт до Верховної ради. ТСК дійшла висновку, що необхідно продовжувати контроль за досудовими розслідуваннями вбивств Катерини Гандзюк і бердянського активіста Віталія Олешка, а також нападів на громадських активістів.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання ТСК ВР для проведення розслідування відомостей про напади на Катерину Гандзюк.