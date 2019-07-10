Завтра Рада заслухає звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Слухання відбудуться у четвер, 11 липня

У заключний пленарний чевтер восьмого скликання народні депутати заслухають і ухвалять звіт Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування нападів на активістів. Про це заявив Голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтервю Радіо Свобода, передає РБК-Україна.

Зокрема, за словами Парубія, завтра, 11 липня, парламентарі заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивста херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Звіти Тимчасових слідчих комісій стоять в порядку денному за четвер. Ми маємо два звіти. Один звіт ТСК по розкраданнях в українській армії, а другий стосується громадських активістів та Гандзюк. На завтра він запланований", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимчасова слідча комісія з контролю над розслідуванням нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів подала свій звіт до Верховної ради. ТСК прийшла до висновку, що необхідно продовжувати контроль за досудовими розслідуваннями вбивств Катерини Гандзюк та бердянського активіста Віталія Олешко, а також напади на інших громадських активістів.

Як писало РБК-Україна, Генеральна прокуратура заявила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося, що підозра щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) була змінена на ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).