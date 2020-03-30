ВР планує посилити відповідальність за експорт протиепідемічних товарів

Верховна рада України схвалила законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проект закону №3271 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" нардепи прийняли за основу, за що проголосували 274 парламентаря.

Передбачається, що за переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі. А за такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великих розмірах - від трьох до шести років позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, через ситуацію з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я закликало громадян носити медичні маски. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що станом на 24 березня медичні маски вже продаються в аптеках.

Також повідомлялося, що попри карантин в Україні та заборону на експорт медичних товарів, в Ізраїль намагалися вивезти маски на 1 млн гривень. Суд заарештував вантаж з 21 000 медичних масок.

Зазначимо, з 12 березня заборонений вивіз з України товарів протиепідемічного призначення.