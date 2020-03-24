В Україні попередили експорт масок до Ізраїля на мільйон гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд заарештував вантаж з 21 000 медичних масок

Незважаючи на карантин в Україні і заборону на експорт медичних товарів, до Ізраїля намагалися вивезти маски на 1 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура припинила спробу вивезення за кордон медичних масок вартістю понад 1 млн гривень. За клопотанням, погодженим з прокурором, суд наклав арешт на 21 000 масок.

"За версією слідства, працівники одного з приватних підприємств, зловживаючи повноваженнями, намагалися експортувати до Ізраїля 21 000 медичних масок під час дії заборони, визначеноъ постановою Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Херсонська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі за фактом зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ попередила контрабанду медичних халатів на понад мільйон гривень.

З 12 березня заборонено вивіз з України товарів протиепідемічного призначення.