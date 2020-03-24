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МОЗ закликав українців носити медичні маски

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 13:22
МОЗ закликав українців носити медичні маски
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Маски вже з'явилися у вільному продажу

Через ситуацію з коронавірусом в Україні Міністерство охорони здоров'я закликає громадян носити медичні маски. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 24 березня медичні маски вже продаються в аптеках.

"Обов'язково надягайте маски. Маски вже з'явилися в аптечних установах. З кожним днем їх ставатиме все більше і більше. Вітчизняні виробники нарощують виробництво. Я думаю, що найближчим часом дефіциту на території України не буде", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за останніми даними, число заражених в Україні наближається до сотні, сьогодні були підтверджені ще 13 нових випадків. Зокрема, в Чернівецькій області підтвердили нові випадки - це люди, які раніше спілкувалися із зараженими.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що в Херсоні запобігли незаконному експорту медичних масок в Ізраїль на суму понад мільйон гривень. На вимогу місцевої прокуратури заарештовано вантаж з 21 тисячі масок.

В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 100
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