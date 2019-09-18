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Парламенту рекомендують прийняти закон про звільнення членів Нацради

Новини » Політика    18.09.2019 - 17:10
Парламенту рекомендують прийняти закон про звільнення членів Нацради
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Проект закону рекомендується ухвалити за основу та в цілому

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Нацради. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ рекомендують прийняти у першому читанні за основу і в цілому.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді України ухвалити у першому читанні за основу і в цілому як закон проект закону №2036 "Про внесення змін до закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано у повідомленні.

Документом передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства шляхом надання члену Нацради права виконувати обов'язки до призначення нового члена та закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

Під час обговорення зазначалося, що нинішній порядок передбачає двомісячну відсутність членів відомства, а це може призвести до зупинення роботи Національної ради як постійно діючого колегіального органу, що є неприпустимим у сучасних умовах розвитку інформаційного простору держави.

Нагадаємо, раніше профільний комітет пропонував нардепам в середу прийняти законопроект про процедуру звільнення і призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання удосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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