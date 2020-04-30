ВР схвалила закон щодо погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії за основу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом запроваджуються механізми погашенням заборгованості

Верховна рада схвалила за основу проект закону №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 258 нардепів.

Так, метою документу є погашення дебіторської та кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок".

"Законопроект спрямований на впровадження комплексу необхідних заходів, спрямований на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, а також, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії", - вказано у пояснювальній записці.

Так, учасниками процедури погашення заборгованості є учасники (члени) оптового ринку електроенергії (суб’єкти господарювання, які до дати початку дії ринку електричної енергії, були стороною за Договором між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.1996, та здійснювали (здійснюють) господарську діяльність, пов'язану з диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України; виробництвом електричної енергії; передачею електричної енергії; постачанням електричної енергії; розподілом електричної енергії; оптовим постачанням електричної енергії, тощо), їх кредитори та дебітори та інші суб’єкти господарювання, які визначені законопроектом.

Документом запроваджуються наступні механізми погашенням заборгованості:

проведення взаєморозрахунків;

погашення (списання) заборгованості;

відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов'язанні;

встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Нагадаємо, раніше ВР ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які спрямовані запобігати виникненню і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який забороняє відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи й пені за затримку або несплату вартості цих послуг, на період карантину та впродовж місяця після нього.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня Кабмін на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус.