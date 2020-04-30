ВР приняла закон о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом вводятся механизмы погашения задолженности

Верховная рада одобрила за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 258 нардепов.

Так, целью документа является погашение дебиторской и кредиторской задолженности ГП "Энергорынок".

"Законопроект направлен на внедрение комплекса необходимых мероприятий, направленный на окончательное урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращение деятельности оптового поставщика электрической энергии", - указано в пояснительной записке.

Так, участниками процедуры погашения задолженности являются участники (члены) оптового рынка электроэнергии (субъекты хозяйствования, которые до даты начала действия рынка электрической энергии, были стороной по Договору между членами Оптового рынка электрической энергии Украины от 15.11.1996, и осуществляли (осуществляют) хозяйственную деятельность, связанную с диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением объединенной энергетической системой Украины; производством электрической энергии; передачей электрической энергии; поставкой электрической энергии, распределением электрической энергии; оптовыми поставками электроэнергии и т.д.), их кредиторы и дебиторы и другие субъекты хозяйствования, которые определены законопроектом.

Документом вводятся следующие механизмы погашением задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Напомним, ранее ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные предотвращать возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19)", который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг, на период карантина и в течение месяца после него.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Кабмин на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина через коронавирус.