У Кабміні заявили про неможливість досягти стандартів НАТО до 2020

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Україна повинна зосередитися на подальших реформ у військовій сфері

Україна не зможе досягти стандартів НАТО до 2020 року. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за рік Україна встигне виконати кілька критеріїв, які наблизять до членства в НАТО.

"Як експерт, який працює в цьому напрямку, хочу підтвердити. Дійсно, ми не досягнемо всіх стандартів НАТО до 2020 року. Адже цих стандартів лише відкритих близько 1300, не рахуючи закритих стандартів", - зазначив Вербицький.

Він також додав, що Україна повинна прагнути до досягнення стандартів в оборонній промисловості; оборонному, стратегічному, фінансовому та ресурсному плануванні; логістиці та командуванні.

"Навіть за всіми цими сферами не вдасться до 2020 року досягти 100% виконання. Однак, якісь ключові аспекти звичайно вдасться вирішити", - підкреслив Вербицький.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Україна виконує завдання щодо адаптації законодавства і ЗСУ до стандартів НАТО.

У жовтні в НАТО назвали зволікання з реформою Служби безпеки України кроком до втрати довіри.