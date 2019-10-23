Суттєвого забруднення повітря не зафіксовано, - ДСНС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадян закликають не панікувати

Суттєвого забруднення повітря на території України, яке могло б спричинити виникнення густих туманів в останні дні, не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколи Чечоткіна.

Він зазначив, що густі тумани на додачу ще й з приземними інверсіями (затримуючим шаром повітря), створили передумови для паніки у суспільстві.

"Проте об'єктивних причин для цього немає. За даними метеоспостережень, суттєвого забруднення повітря не зафіксовано. Разом з тим, я закликаю в першу чергу водіїв зважати на дуже низьку видимість у 200-500 метрів під час туману. Будьте обережними і слідкуйте за попередженнями синоптиків!", - написав Чечоткін.

Раніше синоптики попереджали, що вночі та вранці 24 жовтня в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується, що тумани припиняться з приходом похолодання на наступному тижні.

РБК-Україна писало, що густий туман в Києві спричинила температурна інверсія, яка виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний - вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.