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Рада продовжила можливість застосування фінансової реструктуризації

Новини » Фінанси    19.09.2019 - 11:01
Рада продовжила можливість застосування фінансової реструктуризації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон подовжує можливість застосування механізму фінреструктуризації на наступні роки

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 300 парламентаріїв.

"Враховуючи високу частку непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України (за станом на 01.07.2019 досягла рівня 50,8% від загального обсягу кредитів (один з найвищих показників у світі), а також високий обсяг портфеля непрацюючих кредитів (близько 414,9 млрд грн) у банках державного сектора (становлять 71,4% всіх непрацюючих кредитів банківської системи України, понад 90% непрацюючих кредитів банків державного сектора припадає на корпоративний сегмент) існує необхідність удосконалення норм закону "Про фінансову реструктуризацію" з метою розширення практики його застосування", - зазначено в пояснювальній записці

Передбачається внести зміни в закон "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктуризації для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних (несумісних) кредиторів. Проект продовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості при обопільній згоді сторін, а також виключає примусове притягнення боржників до процесу реструктуризації. Прийняття цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.

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