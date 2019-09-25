Набув чинності закон про продовження фінансової реструктуризації

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Зеленський 23 вересня схвалив продовження фінансової реструктуризації

Законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації" у середу, 25 вересня, набув чинності. Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Зокрема, передбачається внести зміни до закону "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктурізації для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних (несумісних) кредиторів. Документ продовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський схвалив закон про продовження фінансової реструктуризації.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", його підтримали 300 парламентаріїв. У першому читанні нардепи підтримали 11 вересня.

Зазначимо, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачав повну реструктуризацію заборгованості за обопільної згоди сторін, а також виключав примусове залучення боржників до процесу реструктуризації.