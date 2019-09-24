Зеленський схвалив продовження фінансової реструктуризації

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше закон підписав спікер Ради Разумков

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зокрема, передбачається внести зміни до закону "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктурізаціі для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних (несумісних) кредиторів. Документ продовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, 19 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", його підтримали 300 парламентаріїв.

У першому читанні закон ВР схвалила 11 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості за обопільної згоди сторін, а також виключає примусове залучення боржників до процесу реструктуризації. Ухвалення цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.