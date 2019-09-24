ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський схвалив продовження фінансової реструктуризації

Новини » Фінанси    24.09.2019 - 13:51
Зеленський схвалив продовження фінансової реструктуризації
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше закон підписав спікер Ради Разумков

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський схвалив продовження фінансової реструктуризації

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зокрема, передбачається внести зміни до закону "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктурізаціі для кількох боржників, які є пов'язаними особами, але мають різних (несумісних) кредиторів. Документ продовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, 19 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", його підтримали 300 парламентаріїв.

У першому читанні закон ВР схвалила 11 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості за обопільної згоди сторін, а також виключає примусове залучення боржників до процесу реструктуризації. Ухвалення цього закону було необхідно для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.

Зеленський ветував закон про імпічмент, прийнятий Радою 8 скликання Зеленський схвалив введення єдиного рахунку для сплати податків
Новини України Володимир Зеленськийфінанси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся