ВР відправила на доопрацювання закон щодо приватизації земель с/г підприємств

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект №3012-1 про внесення змін до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Направлення на повторне перше читання підтримали 315 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонувалося встановити наступний порядок приватизації земель державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій.

Передбачалося встановити правило, за яким приватизація земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

Нагадаємо, 27 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2178-10. Документ уже опублікований і частково набув чинності.

Як писало РБК-Україна, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.