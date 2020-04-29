Комітет ВР розгляне зміни до Земельного кодексу по приватизації земель с/г підприємств

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету заплановане на четвер, 30 квітня

Комітет з питань аграрної та земельної політики розгляне внесення змін до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради.

Зазначається, що засідання комітету відбудеться 30 квітня. Члени комітету розглянуть включення даного проекту до порядку денного сесії.

"Щодо включення до порядку денного сесії: проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (р.№3102, н.д. С.Мінько)", - вказано у порядку денному.

Крім того, нардепи розглянуть законопроекти №3318 "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" та №3012-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

Як писало РБК-Україна раніше, 27 квітня глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2178-10.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.