ВР отправила на доработку закон о приватизации земель с/х предприятий

Направление на повторное первое чтение поддержали 315 нардепов
Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №3012-1 о внесении изменений в Земельный кодекс о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Направление на повторное первое чтение поддержали 315 нардепов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документом предлагалось установить следующий порядок приватизации земель государственных или коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций.
Предусматривалось установить правило, согласно которому приватизация земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.
Напомним, 27 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2178-10. Документ уже опубликован и частично вступил в силу.
Как писало РБК-Украина, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.
Автор: Юлия Струк