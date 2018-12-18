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Рада планує дозволити будівництво прикордонних об'єктів в прибережних зонах

Новини » Політика    18.12.2018 - 12:03
Рада планує дозволити будівництво прикордонних об'єктів в прибережних зонах
Фото: засідання ВРУ (УНІАН)

Відповідний законопроект №6777 в першому читанні за основу підтримали 227 нардепів

Верховна рада України планує дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону" в першому читанні за основу підтримали 227 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документом передбачається, що в межах прикордонної смуги для забезпечення дотримання режиму держкордону військовим частинам Державної прикордонної служби для інженерно-технічного облаштування та належного утримання кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше 50 м уздовж лінії держкордону на суші, на березі української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

При цьому землі водного фонду передаються органам Держприкордонслужби у постійне користування для будівництва об'єктів прикордонної інфраструктури.

Документом також передбачається звільнити від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва громадян і юридичних осіб, які використовують ділянки для будівництва об'єктів прикордонної інфраструктури.

Нагадаємо, в липні 2017 року уряд пропонував Верховній раді дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.

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