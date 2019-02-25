Питання інвестицій в ОПК заблоковане, - нардеп

Залучення інвестицій заблоковане через відсутність процедури приватизації держпідприємств

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны призывает Верховную раду разблокировать вопрос привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом сообщил секретарь комитета Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий пояснил, что сейчас вопрос инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины заблокирован из-за отсутствия процедуры приватизации государственных предприятий.

"Например, мы принимаем законопроект №9401, который позволяет нашему военному промышленному комплексу создавать совместные предприятия с нашими западными партнерами. Так же в комитете состоялись встречи с советниками секретариата обороны США по вопросам военно-промышленного комплекса, где они отметили, что пока вопрос инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины заблокирован отсутствием процедуры приватизации государственных предприятий. Если мы этот вопрос не разблокируем, просто потеряем оборонно-промышленную отрасль", - сообщил Винник.

Напомним, в декабре 2018-го на сайте Верховной рады Украины был опубликован законопроект №9401 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс".

Как писало РБК-Украина ранее, правительство внесло в Раду законопроект о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Добавим, в июле прошлого года Верховная рада освободила ГК "Укроборонпром" от долгов перед компаниями России. А в августе соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.