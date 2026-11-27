Кто может воспользоваться услугой

Правительство увеличило с 60 до 90 дней максимальный срок длительного медсестринского ухода для ВПО, эвакуируемых из опасных районов.

Кроме того, услугу расширили на маломобильных и пожилых людей . Речь идет о тех, кто из-за обстрелов, отсутствия света, воды или тепла не может безопасно оставаться дома и нуждается в медицинском уходе.

Людям в медучреждениях обеспечат:

медицинскую помощь и общий уход;

психологическую поддержку;

четырехразовое питание и жилье;

социальное сопровождение;

одежду, обувь и средства личной гигиены.

Базовый срок пребывания в заведении - 30 дней . Если медицинские показания и заключение врача, его могут продлить до 90 дней.

Программа будет действовать до 17 сентября 2027 года , но не дольше, чем будет продолжаться военное положение. Услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины из государственного бюджета.

Как получить уход

Нужно обратиться к медработнику транзитного центра, семейному врачу или в приемное отделение больницы. Врач оценит состояние здоровья человека и при необходимости направит в соответствующее медучреждение.

Что не так с финансированием

В то же время Фролов подверг критике работу Министерства социальной политики.