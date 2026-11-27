Переселенцы, а также маломобильные и пожилые люди, которые из-за обстрелов и отключений не могут безопасно оставаться дома, теперь могут получать медсестринский уход в больницах до 90 дней. Раньше максимальный срок составлял 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты ВПО Павла Фролова в Telegram .
Правительство увеличило с 60 до 90 дней максимальный срок длительного медсестринского ухода для ВПО, эвакуируемых из опасных районов.
Кроме того, услугу расширили на маломобильных и пожилых людей . Речь идет о тех, кто из-за обстрелов, отсутствия света, воды или тепла не может безопасно оставаться дома и нуждается в медицинском уходе.
Людям в медучреждениях обеспечат:
Базовый срок пребывания в заведении - 30 дней . Если медицинские показания и заключение врача, его могут продлить до 90 дней.
Программа будет действовать до 17 сентября 2027 года , но не дольше, чем будет продолжаться военное положение. Услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины из государственного бюджета.
Нужно обратиться к медработнику транзитного центра, семейному врачу или в приемное отделение больницы. Врач оценит состояние здоровья человека и при необходимости направит в соответствующее медучреждение.
В то же время Фролов подверг критике работу Министерства социальной политики.
" Это важный шаг, однако Минсоц фактически провалил предоставление социальных услуг ВПО: за 9 месяцев 2026 года профинансировано лишь 33% от запланированного. Из-за бездействия должностных лиц ВПО не могут воспользоваться должной государственной поддержкой " ,
Напомним, экспериментальный проект безвозмездного медсестринского ухода для ВПО запущен осенью 2025 года. Сначала услуга была рассчитана на эвакуированных переселенцев, которые находятся в транзитных пунктах и по заключению врача нуждаются в уходе.
Тогда человек мог находиться в медучреждении всего до 30 дней в году. В начале 2026 года правительство продлило уход до 60 дней при наличии медицинских показаний и заключении врача.
Для тех, кому после ухода некуда вернуться, действует отдельная программа. Маломобильные переселенцы могут бесплатно жить до 12 месяцев в специально обустроенных помещениях за счет государства.
Также мы писали, что помощь на проживание для ВПО автоматически продлили до 28 февраля 2027 года. Размер выплат не изменился - 3 тысячи гривен на ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен другим взрослым.