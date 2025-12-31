ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Медсестринский уход для ВПЛ продлили вдвое: кто и как может воспользоваться услугой

Среда 31 декабря 2025 17:52
Медсестринский уход для ВПЛ продлили вдвое: кто и как может воспользоваться услугой
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины поддержал постановление об увеличении срока предоставления услуги долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц с 30 до 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабмина.

Что изменится для ВПЛ

Отныне внутренне перемещенные лица старшего возраста и люди с инвалидностью смогут получать медсестринский уход до 60 дней сразу после эвакуации из зоны активных боевых действий, если:

  • есть медицинские показатели и потребность в продолжении лечения;
  • врач предоставил соответствующее заключение;
  • отсутствует возможность размещения человека в других учреждениях.

Ранее максимальный срок пребывания по этой программе составлял 30 дней.

Что предусматривает услуга

Услуга долговременного медсестринского ухода включает в себя:

  • медицинский и общий уход;
  • психологическую поддержку;
  • проживание и питание;
  • обеспечение базовыми вещами первой необходимости;
  • социальное сопровождение.

Сейчас медсестринский уход предоставляют 212 учреждений здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ. С начала действия экспериментального проекта услугой уже воспользовались 78 эвакуированных ВПЛ.

Как воспользоваться программой

После эвакуации внутренне перемещенное лицо может обратиться к медицинскому работнику в пункте эвакуации или транзитном пункте. Там предоставят информацию о дальнейших шагах и помогут направить в заведение-участника программы.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, как организовывают долговременный медсестринский уход для переселенцев в Украине.

Также мы писали о запуске в "Дії" новой программы жилищной поддержки для ветеранов со статусом ВПЛ. Переселенцы могут оформить жилищный ваучер на 2 млн гривен для покупки жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки, подав заявление онлайн.

