Медсестринский уход для ВПЛ продлили вдвое: кто и как может воспользоваться услугой
Кабинет министров Украины поддержал постановление об увеличении срока предоставления услуги долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц с 30 до 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабмина.
Что изменится для ВПЛ
Отныне внутренне перемещенные лица старшего возраста и люди с инвалидностью смогут получать медсестринский уход до 60 дней сразу после эвакуации из зоны активных боевых действий, если:
- есть медицинские показатели и потребность в продолжении лечения;
- врач предоставил соответствующее заключение;
- отсутствует возможность размещения человека в других учреждениях.
Ранее максимальный срок пребывания по этой программе составлял 30 дней.
Что предусматривает услуга
Услуга долговременного медсестринского ухода включает в себя:
- медицинский и общий уход;
- психологическую поддержку;
- проживание и питание;
- обеспечение базовыми вещами первой необходимости;
- социальное сопровождение.
Сейчас медсестринский уход предоставляют 212 учреждений здравоохранения, которые заключили договоры с НСЗУ. С начала действия экспериментального проекта услугой уже воспользовались 78 эвакуированных ВПЛ.
Как воспользоваться программой
После эвакуации внутренне перемещенное лицо может обратиться к медицинскому работнику в пункте эвакуации или транзитном пункте. Там предоставят информацию о дальнейших шагах и помогут направить в заведение-участника программы.
