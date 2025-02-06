Будет влиять антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 7 февраля
В ближайшие дни в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением, но возможны прояснения. На погоду будет влиять антициклон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее данным, ночью столбики термометров опускаться ночью до умеренного мороза, ожидается в большинстве областей от -3 до -9 градусов. Однако днем температура воздуха будет повышаться до 2 градусов тепла. Лишь на востоке днем все же будет холоднее, ожидается от -1 до -4 градусов.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточным, умеренным, порой порывистым, что сразу ощутимо будет снижать температуру комфорта. На дорогах возможна гололедица.
Погода в Киеве
В Киеве 7-го февраля осадки маловероятны, возможны даже прояснения. На дорогах местами гололедица. Ночью от -3 до -5 градусов, днем около нуля.
"В дальнейшем в Украине будет сухо и холодненько. Нормальная зимняя погода", - уточнила Диденко.
Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине, читайте в материале РБК-Украина.
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